إشبيلية الإسباني يدخل على الخط وقد يخطف بلومي من مرسيليا

رفع عرضه إلى 6 ملايين يورو

بعث نادي إشبيلية الإسباني الصراع من جديد على الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، بعدما رفع عرضه إلى ست (6) ملايين يورو، من أجل التعاقد مع نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية السابق، لخضر بلومي.

أخلط نادي إشبيلية الإسباني حسابات أولمبيك مرسيليا، الذي كان على وشط حسم صفقة بشير بلومي، المتألق هذا الموسم في البطولة البرتغالية مع نادي فارانزي، ومن الممكن جدا أن يخطف النادي “الأندلسي” المهاجم الجزائري من نادي الجنوب الفرنسي بعدما ضاعف العرض الذي قدمه مرسيليا إلى اثنين وعرض 6 ملايين يورو من أجل الموهبة الجزائرية.

وبحسب ما كشفه موقع “فيشاخاس” الإسباني، أول أمس الثلاثاء، فإنّ المدرب الجديد لنادي إشبيلية، غارسيا بيمينتا، هو من يرغب في جلب بشير بلومي، حيث طلب من المدير الرياضي للنادي، فيكتور أورتا، الإسراع في حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الجزائري.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإنّ اشبيلية في أحسن رواق للظفر بخدمات الدولي الجزائري، بعدما قطعت المفاوضات الجارية حاليا ما بين إدارة الفريقين، اشبيلية الإسباني وفارانزي البرتغالي شوطا مهما، وهي في مرحلة الاتفاق على شروط وتفاصيل ضم اللاعب.

ويعتبر العرض المالي الذي تقدمت به إدارة نادي اشبيلية أفضل بكثير من الذي قدمه نادي مرسيليا الفرنسي، والمقدر بمبلغ 3 ملايين يورو، بحسب ما كشفته تقارير إعلامية متخصصة.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لمحمد البشير بلومي بحسب، موقع “ترانسفير ماركت” المختص في سوق تنقل اللاعبين، بـ4 ملايين يورو، علما أن بلومي لم يكلف نادي فارانزي البرتغالي أكثر من 350 ألف يورو، عندما ضمه إلى صفوفه في فيفري 2022، قادما من نادي غالي معسكر الجزائري.

وكان محمد البشير بلومي قد بدأ مشواره الاحترافي مع نادي فارانزي البرتغالي من بوابة تشكيلة الرديف، قبل أن يثبت إمكانياته ويتم ضمه للفريق الأول في جويلية 2023.

وفي أول موسم له في الدوري البرتغالي الممتاز “سوبر ليغ”، تمكن بشير بلومي من تقديم مستويات جد مقبولة، والبروز كموهبة صاعدة، من خلال تسجيله 7 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة، وهو ما جعله يجلب اهتمام عديد الأندية الأوروبية، على غرار مرسيليا الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، كلوب بروج البلجيكي وأخيرا اشبيلية الإسباني.