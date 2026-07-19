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رياضة

إشبيلية يشترط فحوصات طبية على بن طالب

الشروق الرياضي
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إشبيلية يشترط فحوصات طبية على بن طالب

اشترطت إدارة نادي إشبيلية الإسباني خضوع اللاعب الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، لفحوصات طبية دقيقة ومعمقة قبل إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية. وتسعى إدارة النادي الأندلسي من خلال هذا الإجراء إلى التأكد التام من تعافي متوسط ميدان المنتخب الجزائري بشكل كامل، وضمان أن الأزمة الصحية والمشاكل القلبية التي عانى منها مؤخراً قد زالت تماماً ولم تعد تشكل خطراً على سلامته.

ويتوقف منح الضوء الأخضر النهائي لحسم الصفقة وتوقيع العقود بين الطرفين على نتائج هذه الاختبارات الطبية، للتأكد من قدرة اللاعب البدنية على تحمل ريتم المنافسات العالي.

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