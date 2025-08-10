إشراك السكان في تسيير الغابات.. وهكذا يتم التعامل مع مربي النحل والرعاة

وفق مرسوم جديد يشترط الحفاظ على البيئة وإنتاج الخشب والمنتجات الغابية

وقع الوزير الأول، محمد نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا جديدا يُرسّخ تسيير الغابات في الجزائر عبر مخططات تهدف إلى تنظيم استغلال الغابات والحفاظ على النظم البيئية، تمتد من 10 إلى 20 سنة وتشمل التأهيل والغرس والاستغلال والحماية، مع إشراك السكان المحليين والقطاعات المعنية.

كما يضم المرسوم مخططات تسيير للغابات الصغيرة تمتد من 5 إلى 10 سنوات تركز على الإنتاج المستدام للخشب والمنتجات الغابية، بالإضافة إلى دعم أنشطة الرعي، تربية النحل، والاستجمام، مع إجراءات وقائية لمكافحة الحرائق ومتابعة صحة الغابات.

وحسب المرسوم الجديد الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وضعت الجزائر خطة متكاملة لتسيير الغابات بشكل مستدام، تجمع بين الحماية البيئية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية، مع إشراك فعلي للسكان المحليين عبر مخططات التهيئة الغابية الكبرى ممتدة من 10 إلى 20 سنة تهدف لتنظيم استغلال الغابات مع الحفاظ على النظم البيئية، وتشارك في إعدادها القطاعات المعنية والسكان لضمان توافقها مع الحاجات المحلية، كما تتضمن برامج للتأهيل، الغرس، الحماية، واستغلال الموارد.

وتتضمن مخططات تسيير الغابات الصغيرة من 5 إلى 10 سنوات، التركيز على الإنتاج المستدام للخشب والمنتجات الغابية الأخرى، ودعم أنشطة مثل الرعي، تربية النحل، والاستجمام، مع إجراءات صارمة للوقاية من الحرائق ومتابعة صحة الغابات.

كما يتم دعم أصحاب الملكيات الخاصة ويشمل المرسوم تمكينهم من الاستفادة من دعم الدولة في الوقاية من الحرائق والأمراض، والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الوراثية، ويفتح المرسوم المجال أمام مشاريع التشجير، مكافحة التصحر، وتنمية الموارد الغابية بما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل في المناطق الريفية.

وحسب المرسوم الذي يتعلق بتحديد كيفيات إعداد جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية، يهدف التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية إلى ضمان استدامة توفير الخدمات البيئية التي توفرها الأنظمة البيئية التي يتكون منها، ويتم ذلك من خلال جرد الثروات الغابية الوطنية والمخطط الوطني للتنمية الغابية ومخطط التهيئة الغابية أو مخطط التسيير الغابي وتقوم الإدارة المكلفة بالغابات بالمبادرة بهذه الأدوات ويقوم مكتب الدراسات المعتمد طبقا للتنظيم المعمول به بإعدادها.

ويهدف جرد الثروات الغابية الوطنية إلى تقييم مختلف المنتجات والخدمات الغابية وكذلك تطورها في المكان والزمان وتوضيح القرارات لإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية والاستراتيجية الوطنية للغابات وإعداد تصنيف للغابات وفقا لإمكانياتها الحقيقية والخدمات البيئية التي تقدمها وتزويد الإدارة المكلفة بالغابات بالمعطيات التي تسمح لها بتحديد محاور التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية وفقا لإمكانياتها الفعلية وتوفير المعلومات اللازمة لإعداد قاعدة معطيات تتعلق بالجرد الوطني لانبعاث وامتصاص الغازات الدفيئة.

كما يتم وضع نظام معلوماتي يحتوي على قاعدة معطيات على مستوى الإدارة المكلفة بالغابات وتضم المعطيات الجغرافية والخرائطية وتنشأ خلية جرد الثروات الغابية الوطنية على مستوى الإدارة المركزية المكلفة بالغابات، وتوضع على مستوى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالغابات خلايا جرد وتهيئة، تكلف بفحص منهجية الجرد والمصادقة على جزء من مخطط أخذ العينات الموجودة في إقليم ولايتهم ومتابعة الجرد الأرضي والمصادقة على تقرير الملخص الولائي السهر على إعداد المخطط الولائي للتنمية الغابية واعتماده والسهر على تحيين قاعدة المعطيات الجرد الثروات الغابية والمصادقة على المعطيات التي تم إدخالها.

ويتم تحيين معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية كل سنتين ويصادق على جرد الثروات الغابية الوطنية من طرف الإدارة المكلفة بالغابات وتسمح تقارير تحليل المعطيات التي تم جمعها من خلال جرد الثروات الغابية الوطنية وكذا الخرائط الموضوعاتية الناتجة عنها بإعداد المخطط التوجيهي للولاية والمخطط الولائي للتنمية الغابية وكذا المخطط الوطني للتنمية الغابية ويحتوي مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية على مخطط عمل ذي أولوية لإعداد ومراجعة مخططات التهيئة الغابية التي تزيد مساحتها عن 3000 هکتار ومخططات التسيير الغابي التي تقل مساحتها عن 3000 هكتار.