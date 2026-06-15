إشراك مصنعي الآجر في جهود ترشيد استهلاك الطاقة

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، استعداد القطاع لإشراك الجمعية الوطنية لصانعي الآجر في الجهود الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الكفاءة الطاقوية، في إطار دعم السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة وترقية النجاعة الطاقوية.

وأوضح بيان للوزارة تلقت “الشروق أونلاين” نسخة منه أن الوزير استقبل، يوم الأحد، وفداً من الأعضاء الرئيسيين في الجمعية الوطنية لصانعي الآجر برئاسة حسين بن حمادي، بحضور عدد من إطارات القطاع، حيث تناولت المحادثات جملة من القضايا المرتبطة بالكفاءة الطاقوية والتحكم في استهلاك الطاقة.

وخلال اللقاء، شدد عجال على أن الوزارة تبقى منفتحة على آراء ومقترحات مختلف المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما ما يتعلق بملف ترشيد استهلاك الطاقة والكفاءة الطاقوية، نظراً لأهميته في إطار الجهود الرامية إلى عقلنة الاستهلاك والحد من الطلب على الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة.

كما أبدى الوزير اهتمام قطاعه بإشراك الجمعية الوطنية لصانعي الآجر في أشغال اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، باعتبارها فضاءً للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء المعنيين، بما يساهم في دعم السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة وتطوير استخدام الطاقات المتجددة.

من جهته، ثمن رئيس الجمعية الوطنية لصانعي الآجر، حسين بن حمادي، استجابة الوزارة لطلب عقد هذا اللقاء، معتبراً أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي الجمعية للمساهمة في الجهود الوطنية المتعلقة بالكفاءة الطاقوية، وإبراز دور منتجي الآجر في إثراء النقاش حول هذا الملف الاستراتيجي ودعم أهدافه.