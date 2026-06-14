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إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط
الجزائر

إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

الشروق أونلاين
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إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

أفرجت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، على الساعة العاشرة صباحا عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (البيام) لعام 2026.

امتحان شهادة “البيام”.. هذه روابط الاطلاع على النتائج

وسيتمكن المترشحون المتمدرسون من الاطلاع على نتائجهم عبر الإنترنت على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz

كما يمكن للتلاميذ الاطلاع  على نتائج الامتحان عبر فضاء الأولياء.

 https://awlyaa.education.dz

كما سيتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثان في نفس التوقيت، على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

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