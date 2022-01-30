إصابات بالجملة للأساتذة والموظفين ومدارس خالية تماما

إقبال محتشم على حملة التلقيح الرابعة

عرفت حملة التلقيح الرابعة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بتاريخ الـ23 جانفي الجاري وتمتد إلى غاية الـ3 فيفري المقبل، عزوفا وإقبالا محتشما من قبل مستخدمي القطاع، جراء تأكد إصابتهم الجماعية بفيروس كورونا من أساتذة ومديرين وعمال مهنيين. الأمر الذي دفع بالوزارة الأولى إلى إقرار التوقف الاستثنائي للدراسة لفترة إضافية بـ7 أيام، بغية العمل على كبح الوباء في الوسط المدرسي وتمكين المصابين من التماثل للشفاء.

أفادت مصادر “الشروق”، بأن وحدات الكشف والمتابعة المتواجدة على مستوى متوسطات وثانويات الوطن، قد استقبلت عددا ضئيلا جدا من مستخدمي القطاع الراغبين في تطعيم أنفسهم ضد فيروس كورونا، وذلك منذ الـ23 جانفي الجاري تاريخ إطلاق الحملة الرابعة للتلقيح في الوسط المدرسي وإلى غاية تاريخ اليوم، وذلك جراء تأكد إصابة كافة أفراد الجماعة التربوية الجماعية من أساتذة وإداريين وعمال مهنيين بالوباء، الأمر الذي دفع بهم إلى إيداع عطل مرضية. ليجد مديرو التربية للولايات أنفسهم في مواجهة مؤسسات تربوية فارغة على عروشها.

وأضافت ذات المصادر بأن وزارة التربية قد وجهت تعليمات لمديرها الولائيين تحثهم من خلالها على أهمية تكليف مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بمتابعة عملية التلقيح الرابعة التي ستختتم في الـ3 فيفري المقبل أي يومين قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة لاستئناف دروس الفصل الدراسي الثاني عقب انقضاء فترة تعليق الدراسة الثانية التي أقرتها الوزارة الأولى مؤخرا بـ7 أيام إضافية. فيما أكدت الطابع الضروري الملح للتلقيح، أين دعت جميع مستخدميها وفي مقدمتهم الأساتذة والأستاذات، لهبة جماعية نحو أخذ اللقاح ضمانا لسلامتهم وسلامة أبنائهم التلاميذ الذين هم أمانة في ذمة الجميع.

ويذكر، أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد أعلن مؤخرا، بأن نسبة التلقيح في الوسط المدرسي قد بلغت 33 بالمائة وطنيا ما يعادل تطعيم 264518 مستخدم من أصل 800 ألف موظف.