-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
السلطات تتحرك لتقييم الوضعية وتعزيز جهاز اليقظة

إصابات بالسل لدى أفارقة مقيمين بطريقة غير شرعية

ع. س
  • 36
  • 0
إصابات بالسل لدى أفارقة مقيمين بطريقة غير شرعية
أرشيف

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تسجيل إصابات بداء السل القاتل لدى عدد من الرعايا الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية، وطلبت بضرورة تعزيز جهاز اليقظة والإنذار المبكر.
وقالت مراسلة لوزارة الداخلية بعثت بها لعدد من ولاة الجمهورية، أنه تم رصد انتشار مرض السل وسط الرعايا الأفارقة المقيمين فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية، مع تسجيل رفض المصابين التحويل نحو المؤسسات الاستشفائية من أجل الخضوع للعلاج.
وعملا بمراسلة الداخلية، أفادت مراسلة لوالي العاصمة بتاريخ 3 ماي الجاري بعث بها إلى الوالي المنتدب لبراقي ومدير الصحة ومدير الحماية المدنية، اطلعت عليها “الشروق، أنه تم رصد تواجد لرعايا أفارقة بمنطقة السايح بين وادي الجمعة في الحدود الإقليمية لكل من بلديات الأربعاء وأولاد سلامة وسيدي موسى، أين يبيتون في بيوت بلاستيكية تتوسط نفايات منزلية وهامدة وينتشرون صباحا للتسول والعمل لدى الخواص.
وطالبت المراسلة بـ”تقرير مستعجل وتقييم للوضعية”، مع “تعزيز جهاز اليقظة والإنذار المبكر بالتنسيق مع المؤسسات التابعة لقطاع الصحة”، و”السهر على اتخاذ كل التدابير الوقائية ومتابعة التكفل الطبي بالإضافات على مستوى المؤسسات الصحية، وتكثيف التلقيح”، كما طُلب من الحماية المدنية الاستعداد للتدخل عن الاقتضاء لتحويل النصابين.
وتعرف منظمة الصحة العالمية السل، بأنه “مرض معدٍ يصيب الرئتين ويسببه في الغالب أحد أنواع البكتيريا. وينتقل عن طريق الهواء عندما يسعل المصابون به أو يعطسون أو يبصقون” وبحسب المنظمة ذاتها “حصد السل في عام 2021 أرواح 1.6 مليون شخص وعلى صعيد العالم، يمثل السل السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة والمرض المعدي الثاني الأشد فتكاً بعد كوفيد-19 (يفوق في ذلك الإيدز والعدوى بفيروسه).

مقالات ذات صلة
الفرق التقنية العسكرية تتصدى يوميا لهجمات إلكترونية خارجية

الفرق التقنية العسكرية تتصدى يوميا لهجمات إلكترونية خارجية

الرئيس تبون يجري لقاء موسّعا مع ممثلي 20 وسيلة إعلام جزائرية

الرئيس تبون يجري لقاء موسّعا مع ممثلي 20 وسيلة إعلام جزائرية

لا إقصاء للتلاميذ المتغيبين خلال “السانكيام الجديد”

لا إقصاء للتلاميذ المتغيبين خلال “السانكيام الجديد”

هذه تفاصيل تحويل رجل أعمال مسجون لـ100 مليار

هذه تفاصيل تحويل رجل أعمال مسجون لـ100 مليار

حجز 12 قنطارا من المخدرات على الحدود مع المغرب

حجز 12 قنطارا من المخدرات على الحدود مع المغرب

تسليم كل المشاريع السكنية قبل نهاية أكتوبر المقبل

تسليم كل المشاريع السكنية قبل نهاية أكتوبر المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد