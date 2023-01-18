إصابات وحوادث جراء التقلبات الجوية بوسط وغرب البلاد

"الزائر الأبيض" يكسو المرتفعات الجبلية

أدت التقلبات الجوية التي تضرب عديد مناطق البلاد، إلى وقوع حوادث أسفرت عن إصابات وسط المواطنين، فضلا عن خسائر مادية. كما تسببت التساقطات المطرية المعتبرة، والرياح العاتية في انقطاعات للكهرباء واضطراب حركة السير على عدد من المحاور الطرقية.

خلَّفت الرياح الهوجاء التي ضربت وهران حوادث خطيرة، أين سجَل تكهرب أربعيني لامس كوابل التوتر المتوسط، من دون قصد على مستوى بلدية سيدي بن يبقى، في حين اقتلعت الرياح القوية التي قدرت سرعتها بين 70 و90 كلم في الساعة، 15 عمودا كهربائيا ببلدية السانيا وحدها، زيادة على سقوط 35 كابلا كهربائيا بكل من بوسفر وأرزيو ووادي تليلات، ما أغرق عديد الأحياء في ظلام دامس.

كما سجلت عدة حوادث مرور، في اليومين الماضيين، بفعل الرياح الشديدة، حيث سقطت حاوية من على شاحنة مقطورة، لتغلق الطريق الوطني رقم 11 المؤدي إلى مدخل بلدية قديل.

كما سجل الكثير من الصيادين تضرر قواربهم التي كانت مركونة بمرافئ الصيد، نظرا للأمواج العاتية التي فاقت المترين. وسجلت عدة انهيارات جزئية مست بنايات قديمة، الثلاثاء، بسبب قوة الرياح، وهذا بعدة أحواش بسيدي الهواري وحي الصنوبر وبنايات فوضوية بالحياة ريجنسي والسانيا وكذا البناية رقم 12 الكائنة بشارع قدور الشيخ بلوفة بسيدي الهواري.

وغير بعيد عن وهران، أصيبت سيدة في مستغانم، جراء انهيار سقف مطبخ من الترنيت بدوار العدايدية بلدية بوقيرات، إلى جانب سقوط جدار لمسكن بحي حمو ببلدية مستغانم أدى إلى إصابة طفل بجروح في الرجل.

زوابع رملية تحتجز مستعملي الطرقات

شهد إقليم ولاية النعامة الأربعاء، موجة برد شديدة، وهبوب رياح رملية، جعلت الرؤية صعبة نوعا ما بمعظم تراب إقليم الولاية، وفي هذا الصدد، وحسب إفادات بعض المواطنين للشروق اليومي، فإن هذه الزوابع الرملية التي جعلت السماء ملبدة باللون الرملي، أدت إلى شلل خلال فترات زمنية متقطعة الطرق الوطنية العابرة لولاية النعامة، رقم 6، 22 و47 إلى حد ما. وأدى سوء الأحوال الجوية إلى احتجاز العديد من المسافرين في مركباتهم لفترات متفاوتة، في انتظار تحسن الرؤية.

وفي وسط البلاد، أصيبت سيدة، إثر انهيار جدار فناء منزل بحي سيفل بلدية المدية، كما نشب حريق ببلدية عين الدفلى بسبب سقوط خيط كهربائي لتيار الضغط العالي بالمكان المسمى الضايا دون تسجيل ضحايا. وتسبب هبوب رياح قوية وسقوط كميات معتبرة من الأمطار بولاية البليدة في تسجيل أربعة حوادث سير.

وغطت الثلوج عددا من جبال ومرتفعات ولاية تيزي وزو، وتسببت في قطع الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى المكان المسمى فج ثيروردة ببلدية افرحونان، إلى جانب الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية على مستوى فج شلاطة. كما وصفت الحركة بالحذرة والخطيرة على مستوى منطقة اسول ببلدية ايت بومهدي باتجاه تيكجدة وكذا تالة قيلاف، وأعالي عين الحمام وافرحونان، التي تساقطت الثلوج على مستواها لتواجدها على أكثر من 1200 متر على مستوى البحر. ومن المنتظر أن يستمر تساقط الثلوج خلال نهاية الأسبوع.