إصابات وغيابات تحرج بلماضي قبل شهر عن “الكان”

قبل أيام عن ضبط القائمة النهائية

يواصل الناخب الوطني متابعة مستجدات اللاعبين الجزائريين في البطولات الأوروبية، من أجل تحضير قائمة جاهزة لخوض غمار كأس أمم إفريقيا، مطلع السنة المقبلة بكوت ديفوار، غير أن أخر المعطيات أخلطت حسابات الناخب الوطني، خاصة مع الإصابات والغيابات المتكررة لأساسيي الخضر مع نواديهم في الفترة الحالية.

وشكلت إصابة عيسى ماندي ضربة موجعة لجمال بلماضي، حيث يعتبر قطعة أساسية، ولم يجد بديلا بمستوى مدافع فياريال، يستطيع قيادة دفاعات الخضر، رغم أن ماندي يواصل العلاج وعودته مرتقبة نصف الشهر الحالي، لكن قد يتواجد في مقعد البدلاء بسبب تألق منافسه في دفاع تشكيلة “الغواصات الصفراء”، والتي قد تؤجل عودته للتشكيلة الأساسية، وهو الأمر الذي قد يجعل ماندي يلتحق بالخضر وهو غائب عن المنافسة منذ أخر مواجهة للخضر أمام الموزمبيق، والتي تعرض فيها للإصابة.

من جانب آخر، ينتظر بلماضي بفارغ الصبر عودة ريان ايت نوري للمشاركة أساسيا، بعد إصابته التي أبعدته عن الميادين لمباراتين متتاليتين في “البريمرليغ”، حيث من المنتظر أن يعود إلى التشكيلة الأساسية خلال الجولة المقبلة، حسب الطاقم الطبي لنادي “وولفرهامبتون”، والذي ستريح عودته بلماضي بالنظر للقيمة الكبيرة التي أضافها ايت نوري لدفاعات الخضر، وعدم تواجد ظهير أيسر في المستوى عدا فوزي غلام، الذي أصبح يقدم مستويات مميزة في الأسابيع الماضية في الدوري التركي.

أما في وسط الميدان، فإن عودة المحارب اسماعيل بن ناصر ستمنح حلول كبيرة للناخب الوطني، رغم التأخر الذي ظهر عليه خلال المواجهة الأخيرة لميلان، التي دخل فيها بن ناصر احتياطيا، لكن استرجاع نجم الوسط لإمكانياته سيخف من حدة القلق حول عوار الذي أًصبح احتياطيا، ويتلقى العديد من الانتقادات بسبب مستواه الذي لم يقنع حسب وسائل إعلام إيطالية، والتي فتحت الباب حول إمكانية رحيله عن روما خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ومن المنتظر أن يجد الناخب الوطني صعوبة كبيرة في تحديد القائمة النهائية المتوجهة لكوات ديفوار، بسبب غياب بعض اللاعبين عن المنافسة، مقابل عودة لاعبين آخرين بقوة على غرار يوسف بلايلي، ياسين ابراهيمي، وفوزي غلام الذين قد يخلطون الأوراق ويعودون للخضر خلال “الكان” المقبل.