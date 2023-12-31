إصابةُ مُنافسٍ للجزائر قبل أسبوعَين من انطلاق “الكان”

اضطرّ اللاعب الدولي البوركينابي دانغو واطارا عصر الأحد، إلى مغادرة أرضية الميدان في منتصف توقيت المباراة مُصابا.

وتُواجه بوركينا فاسو المنتخب الوطني الجزائري في الـ 20 من جانفي المقبل، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وخرج المهاجم واطارا من أرضية الميدان في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، لِمباراة فريقه بورنموث والمُضيّف نادي توتنهام، في إطار الجولة الـ 20 من عمر البطولة الإنجليزية.

وإذا كان اللاعب الدولي البوركينابي واطارا قد غادر أرضية الميدان وهو يستند إلى طبيب فريق بورنموث (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أعلاه)، إلّا أن إدارة النادي الإنجليزي ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر أيّ بيان بِشأن مدى خطورة الإصابة من عدمها، ومدّة العلاج.

وكان النّاخب الوطني البوركينابي هوبير فيلود قد أدرج مُؤخّرا اسم دانغو واطارا، ضمن قائمة لاعبي فريق “الخيول” الذين سيُشاركون في البطولة الإفريقية، المُبرمجة بعد أسبوعَين من الآن بِبلاد ساحل العاج.

وخاض دانغو واطارا (21 سنة) مع منتخب بوركينا فاسو 17 مباراة دولية منذ 2021، وسجّل 7 أهداف، يوجد بينها توقيعان في تصفيات “كان” 2024.

وفي سياق آخر، يخوض منتخب بوركينا فاسو مباراة ودّية أمام إيران، تُجرى بِمدينة دبي الإماراتية الجمعة المقبلة.

وكان وفد منتخب بوركينا فاسو قد حلّ بِالإمارات الجمعة الماضية، لِإقامة معسكر إعداديّ هناك. تحضيرا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.