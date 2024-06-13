إصابة أوبرا وينفري بمشكلة خطيرة في المعدة بعد استخدامها لإبر التنحيف

تعرّضت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، لمشكلة خطيرة في المعدة بعد 5 أشهر من استخدامها لإبر التنحيف، وفقا لما أوردت صحيفة الديلي ميل.

وأوضحت مذيعة برنامج “CBS” جايل كينغ، أن أوبرا تغيبت عن لقاء كان من المفترض أن تتحدث من خلاله عن إصدار جديد يخص المؤلف الأمريكي ديفيد فروبلوسكي، الذي تم اختيار كتابه Familiaris لنادي أوبرا للكتاب بسبب إصابتها بمشكلة حادة في المعدة، ما أدى إلى دخولها المستشفى.

وأضافت المذيعة وهي صديقة مقربة من وينفري، أن الأخيرة كانت تعاني من التهاب المعدة والأمعاء أو ما يُعرف بـ”إنفلونزا المعدة”، مشيرة إلى أن صديقتها عانت الإسهال والغثيان والاستفراغ، لينتهي بها في المستشفى، بسبب الجفاف، واضطرت إلى الحصول على حقنة وريدية”، مؤكدة أن حالتها كانت خطيرة للغاية.

وحول وضع أوبرا الحالي، بينت جايل أن صحة صديقتها تتحسن، كما طمأنت الجميع بأن أوبرا ستعود إلى البث التلفزيوني قريبا، مضيفةً: “سوف تكون بخير، ستكون بخير”.

وبعد أن شرحت جايل بوضوح السبب وراء غياب أوبرا وينفري، قالت إنها تأمل ألا تكون صديقتها غاضبة منها لمشاركتها هذه التفاصيل.

يذكر أن أوبرا وينفري استخدمت في ديسمبر الماضي أدوية لإنقاص الوزن لم تذكر نوعها، لكن انتشرت الكثير من الشائعات التي تقول بأنها تتعاطى دواء خاصا بمرضى السكري يحمل اسم “أوزمبيك”.

وأثارت مقدمة البرامج الحوارية السابقة، خلال العرض الأول لفيلم “اللون البنفسجي” جدلا واسعا بسبب خسارتها لوزنها بشكل ملحوظ.