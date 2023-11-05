اضطرّ الحارس الدولي الجزائري المُعتزل ألكسندر أوكيجة بعد ظهيرة الأحد، إلى مغادرة أرضية الميدان بِداعي الإصابة.

واسْتُبدل الحارس أوكيجة في الدقيقة الـ 18، من عمر مباراة فريقه ماتز والمُضيّف نادي ليون، لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة الفرنسية.

وترك الحارس ألكسندر أوكيجة النتيجة مُتعادلة سلبا، عند خروجه من أرضية الميدان.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي ماتز بيانا عن نوعية إصابة أوكيجة، ومدى خطورتها من عدمها.

وشارك المدافع الدولي الجزائري كيفين قيطون أساسيا بِزيّ نادي ماتز، في مواجهة فريق ليون.