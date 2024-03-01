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رياضة

إصابة أُخرى لِآدم الوناس

علي بهلولي
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إصابة أُخرى لِآدم الوناس

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس لِإصابة، وسيغيب عن مباراة فريقه ليل والمُضيّف نادي رامس.

وتُجرى المباراة مساء هذا السبت، في إطار الجولة الـ 24 من عمر البطولة الفرنسية.

وقال التقني البرتغالي باولو فونسيكا مدرب فريق ليل الفرنسي في مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، إن صانع الألعاب آدم الوناس يشكو إصابة على مستوى السّاق، وسيغيب عن مواجهة رامس. دون أن يُقدّم توضيحات أُخرى بِشأن مدّة الغياب.

وقبل هذه الإصابة، سقط آدم الوناس مرّتَين في الفخّ ذاته خلال الموسم الجاري، فابتعد عن الميادين لِمدّة اقتربت من الشهرَين، وغاب عن 10 مقابلات رسمية لِفريقه ليل.

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