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إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا

الشروق أونلاين
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إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا
ح.م
محمد ولد الشيخ الغزواني

أعلنت الرئاسة الموريتانية، الثلاثاء، إصابة رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة، في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن “الفحوص الطبية لرئيس الجمهورية أظهرت إصابته بفيروس كورونا بأعراض خفيفة”.

وشهدت موريتانيا في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإصابات بالفيروس.

والاثنين، أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب الارتفاع الملحوظ بعدد إصابات كورونا.

وفي أحدث إحصاءاتها، أعلنت وزارة الصحة، الأحد الماضي، تسجيل وفاتين جراء كورونا، و315 إصابة، و41 حالة شفاء.

فيما بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 42 ألفا و182، بينها 872 وفاة، و39 ألفا و271 حالة شفاء، حسب بيانات وزارة الصحة.

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