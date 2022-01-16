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العالم

إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري

الشروق أونلاين
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إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية جراء تفجير انتحاري
أرشيف

أكدت الشرطة الصومالية أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، أصيب جراء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة أن انتحاريا استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضا منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي.

وصرح المتحدث باسم الشرطة، عبد الفتاح عدن، لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية “سونا”، بأن معلمو أصيب بجروح خفيفة ويتلقى الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة حاليا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي قتلى أو جرحى آخرون جراء الهجوم.

ولفتت وكالة الانباء الرسمية إلى أن هذا ليس أول هجوم يستهدف معلمو.

ومن المرجح وقوف حركة “الشباب” المتطرفة وراء الاعتداء.

المصدر:  وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “سونا”

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