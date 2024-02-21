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رياضة

إصابة بطل إفريقيا بِداء الملاريا

الشروق الرياضي
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إصابة بطل إفريقيا بِداء الملاريا
ح.م
كريستيان كوامي.

تعرّض اللاعب الدولي الإيفواري وبطل إفريقيا كريستيان كوامي لِإصابة بِداء الملاريا.

وخضع المهاجم كوامي لِفحص طبي، الأربعاء، وتبيّن فيما بعد إصابته بِداء الملاريا، على أن يركن لاحقا للعلاج والرّاحة. يقول بيان لِإدارة ناديه فيورنتينا الإيطالي.

وأضاف البيان أن كوامي تعرّض لِهذه الإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده كوت ديفوار، في نهائيات كأس أمم إفريقيا داخل القواعد، التي اخْتُتمت فعّالياتها في الـ 11 من فيفري الحالي.

وشارك كريستيان كوامي (26 سنة) في أربع مقابلات مع منتخب بلاده كوت ديفوار، صاحب لقب البطولة الإفريقية 2024، يوجد بينها ثلاثة لقاءات خاضها أساسيا. كما وفّق في هزّ الشّباك أثناء سلسلة ركلات الترجيح لِمُواجهة السنيغال، في ثمن النّهائي.

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