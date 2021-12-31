إصابة بن دبكة بِفيروس “كورونا”

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة متوسط ميدان نادي الفتح السعودي، لِإصابة بِفيروس “كورونا”.

وكان سفيان بن دبكة قد استلم في الأيّام القليلة الماضية، دعوة الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها الكاميرون انطلاقا من الـ 9 من جانفي المقبل.

وقالت إدارة نادي الفتح السعودي في أحدث بيان لها، إن 27 شخصا من فريقها الكروي (لاعبين، تقنيين، إداريين…) أُصيبوا بِفيروس “كورونا”. بينهم متوسط الميدان سفيان بن دبكة.

وسيخضع سفيان بن دبكة للعلاج والحجر الصحي بِالسعودية، عِلما أن أوّل مباراة للمنتخب الوطني الجزائري في البطولة الإفريقية، تُجرى ضد سيراليون في الـ 11 من جانفي المقبل.

ومازال منظمو البطولة السعودية لم يُقرّروا بعد، إن كانت مباراة الفتح وضيفه النصر تتأجّل، أو يُشارك نادي الفتح بِالفريق الرديف.

ويُجرى اللقاء بعد ظهيرة هذا السبت، ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة السعودية.

بقيت الإشارة، إلى أن ثلاثي المنتخب الوطني الجزائري: المدافعان حسين بن عيادة ومحمد الأمين توغاي ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي، تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بِفيروس “كورونا”. وباتوا على أتمّ الاستعداد لِخوض “كان” الكاميرون.