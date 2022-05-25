إصابة بن دبكة تخلط حسابات بلماضي قبل مواجهتي أوغندا وتنزانيا

بالإضافة إلى الثنائي يوسف عطال وآدم وناس

تعرض الناخب الوطني، جمال بلماضي، لضربة موجعة جديدة قبل انطلاق المعسكر المقبل لمنتخب “محاربي الصحراء”، ينطلق يوم 30 ماي المقبل، تحسبا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 يومي 4 و8 جوان المقبل، مع إمكانية لعب مباراة ودية أخرى أمام منتخب عالمي، لم يتم الفصل في هويته لحد الآن، في ظل إصرار بلماضي على لعب هذه المواجهة في الجزائر أو أوروبا، في وقت كانت فيه أغلب الاقتراحات مرتبطة بإجرائها في أمريكا الجنوبية (منتخبي أوروغواي والإكوادور).

وقالت صحيفة “اليوم” السعودية إن الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، غاب عن تدريبات نادي الفتح السعودي، الاثنين الماضي، بسبب معاناته من إصابة تعرض لها خلال مواجهة الطائي، التي لعبت يوم الأحد الماضي، في المرحلة الـ27 من الدوري السعودي الممتاز، والتي انتهت بفوز الطائي بهدفين لهدف (1-2)، ولم تذكر الصحيفة السعودية أو نادي الفتح، المدة أو الفترة التي سيغيب عنها الدولي الجزائري عن الملاعب، ومدى جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه أمام نادي ضمك، يوم الأحد المقبل، في لقاء المرحلة 28 من الدوري السعودي، ومن بعدها تربص المنتخب الوطني بحكم أنه تحول إلى أحد الأوراق التي يراهن عليها بلماضي في الفترة الأخيرة.

ويرى عديد المتابعين بأن سفيان بن دبكة بات واحدا من أبرز لاعبي “الخضر” في خط وسط الميدان، منذ تألقه في كأس العرب 2021 مع المنتخب المحلي، ما دفع بلماضي إلى توجيه الدعوة له للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون، وترك انطباعا جيّدا رغم المشاركة السلبية للمنتخب الوطني، وتواجد بعدها في المواجهة الفاصلة أمام منتخب الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022، ويتوقع محللون أن يخلط غياب بن دبكة (إن تأكد) عن التربص المقبل لمنتخب “محاربي الصحراء”، حسابات مديره الفني، جمال بلماضي، الذي كان يراهن في التعويل على خيارات جديدة خلال مواجهتي أوغندا وتنزانيا من أجل إطلاق ثورته الفنية الجديد في المنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة.

وسيفتقد جمال بلماضي بالفعل خلال التربص المقبل لخدمات لاعبين مهمين، ويتعلق الأمر بكل من يوسف عطال نجم نادي نيس الفرنسي، الذي خضع لعملية جراحية في الكتف شهر أفريل الماضي، وسيغيب إلى غاية فترة التحضيرات الصيفية المقبلة، فضلا عن نجم نادي نابولي الإيطالي، آدم وناس، الذي يعاني من إصابة عضلية جديدة، وهو الذي غاب لفترة طويلة عن الملاعب ولم يلعب إلا دقائق معدودة شهري أفريل وماي، ما يجعل تواجده في التربص المقبل لـ”الخضر” بعيد المنال.