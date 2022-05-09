إصابة بن رحمة

بن رحمة يحتفل مع زملائه بِهدف سجّله ضد فريق نورويتش سيتي (صورة نادي وست هام).

يخضع اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم فريق وست هام الإنجليزي، لِفحص طبي.

وكان التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام قد اضطرّ إلى إخراج لاعبه بن رحمة، في الدقيقة الـ 76 من عمر مواجهة نادي نورويتش سيتي.

وذكرت أحدث التقارير الصحفية الإنجليزية أن المدرب مويس أخرج لاعبه بن رحمة، بِسبب إصابته، دون توضيح طبيعتها. واكتفت بِالإشارة إلى أن الدولي الجزائري شوهد وهو يمشي بِصعوبة، في الرواق المُؤدّي إلى غرف حفظ الملابس، بعد نهاية مباراة وست هام ومنافسه نورويتش سيتي.

وأضافت أن طبيب نادي وست هام طلب من بن رحمة إجراء الفحص عبر جهاز “السكانير”، لِكشف مدى خطورة الإصابة من عدمها.

ثنائية وفوز

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بعد ظهر الأحد، في مباراة فريقه وست هام والمضيف نادي نورويتش سيتي.

وفاز فريق وست هام بِرباعية نظيفة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل بن رحمة هدفَين لِفريق “المطارق”، في الدقيقة الـ 12 والوقت بدل الضّائع (45+2).

ورفع بن رحمة رصيده إلى 8 أهداف، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 11 هدفا و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وقدّم بن رحمة عروضا فنية راقية، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وهكذا عاد بن رحمة إلى هزّ الشباك، بعد “صيام” دام أكثر من شهر ونصف الشهر.

ويُشير تاريخ الـ 20 من مارس الماضي، إلى موعد آخر هدف وقّعه بن رحمة، لِمصلحة فريقه وست هام ضد المضيف نادي توتنهام، بِرسم البطولة الإنجليزية.

وبات فريق وست هام بعد هذا الانتصار، يجمع 55 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي نورويتش سيتي الرّتبة الـ 20 والأخيرة، بِرصيد 21 نقطة.