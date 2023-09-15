إصابة بن طالب

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب لِإصابة على مستوى السّاق، وسيغيب عن مباراة فريقه ليل والمُضيّف نادي ران.

وتُجرى المباراة عصر هذا السبت، لِحساب الجولة الخامسة من عمر البطولة الفرنسية.

وكان متوسّط الميدان بن طالب في الـ 3 من سبتمبر الحالي، قد خاض أوّل مباراة رسمية مع فريقه الجديد ليل، وهي المواجهة الأخيرة قبل إيقاف المنافسات المحلّية، بِسبب أسبوع “الفيفا” للمقابلات الدولية.

هذا ويستمرّ غياب اللاعب الدولي الجزائري الآخر آدم الوناس، حيث يكتفي بِإجراء حصص مرانية على انفراد في مركز تدريب نادي ليل. استنادا إلى تقارير صحفية فرنسية صادرة، الجمعة.

ويشكو صانع الألعاب آدم الوناس إصابة على مستوى الفخذ، يعود تاريخها إلى الـ 25 من أوت الماضي.