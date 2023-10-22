-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجيش المصري: إصابة جنود مصريين بشظايا قذيفة إسرائيلية “وقعت بالخطأ” في مركز للمراقبة الحدودية
رياضة

إصابة بن طالب

علي بهلولي
  • 359
  • 0
إصابة بن طالب
ح.م

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب بعد ظهيرة الأحد لِإصابة، في مباراة رسمية لِفريقه ليل الفرنسي.

واضطرّ متوسّط الميدان بن طالب إلى الخروج في الدقيقة الـ 67، بعد إصابة تعرّض له على مستوى الأنف (الصورتان المُدرجتان).

وارتطمت الكرة بِوجه الدولي الجزائري، فأدمت أنفه وسبّبت له الإصابة.

حدث ذلك خلال مباراة فريق ليل والزّائر نادي براست، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

وتُعدّ مباراة براست، أول لقاء يخوضه بن طالب أساسيا في صفوف نادي ليل، بِرسم البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

ودخل مواطنه وزميله صانع الألعاب آدم الوناس إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 66.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي براست، دخل المهاجم الدولي الجزائري بلال براهيمي إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 74.

وفاز فريق ليل في هذه المباراة بِهدف لِصفر، فأمسى يحوز 15 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي براست الرّتبة الـ 5 بِالرّصيد ذاته. لكن فريق ليل يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+2/+1).

مقالات ذات صلة
عمراني يخوض تجربة جديدة مع شباب قسنطينة

عمراني يخوض تجربة جديدة مع شباب قسنطينة

الروسي ماخاتشيف يرفض الاحتفال بفوزه تضامنا مع فلسطين ( فيديو)

الروسي ماخاتشيف يرفض الاحتفال بفوزه تضامنا مع فلسطين ( فيديو)

ليريس يترك بصمة في فوز ستوك سيتي

ليريس يترك بصمة في فوز ستوك سيتي

منافس “الخضر” ينهزم بسداسية أمام فريق مغربي

منافس “الخضر” ينهزم بسداسية أمام فريق مغربي

بونجاح يتضامن مع عطال

بونجاح يتضامن مع عطال

بن رحمة يردّ

بن رحمة يردّ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد