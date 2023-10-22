إصابة بن طالب

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب بعد ظهيرة الأحد لِإصابة، في مباراة رسمية لِفريقه ليل الفرنسي.

واضطرّ متوسّط الميدان بن طالب إلى الخروج في الدقيقة الـ 67، بعد إصابة تعرّض له على مستوى الأنف (الصورتان المُدرجتان).

وارتطمت الكرة بِوجه الدولي الجزائري، فأدمت أنفه وسبّبت له الإصابة.

حدث ذلك خلال مباراة فريق ليل والزّائر نادي براست، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

وتُعدّ مباراة براست، أول لقاء يخوضه بن طالب أساسيا في صفوف نادي ليل، بِرسم البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

ودخل مواطنه وزميله صانع الألعاب آدم الوناس إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 66.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي براست، دخل المهاجم الدولي الجزائري بلال براهيمي إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 74.

وفاز فريق ليل في هذه المباراة بِهدف لِصفر، فأمسى يحوز 15 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي براست الرّتبة الـ 5 بِالرّصيد ذاته. لكن فريق ليل يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+2/+1).