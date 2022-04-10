إصابة بن ناصر

يشكو اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إصابة عضلية، غيّبته سهرة الأحد عن مباراة فريقه ميلان آسي والمضيف نادي تورينو.

وانتهت هذه المواجهة بِنتيجة التعادل السلبي، ضمن إطار الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإيطالية.

وكان بن ناصر قد شارك أساسيا سهرة الإثنين الماضي، في مباراة البطولة الإيطالية، بين فريقه الميلان والزائر نادي بولونيا.

وبات إسماعيل بن ناصر وقد سقط في فخّ الإصابة، لِثالث مرّة في الموسم الحالي.

ويجمع ميلان آسي 68 نقطة في الصّدارة، متقدّما عن الوصيف نادي الإنتر بِفارق نقطتَين، لكن “النيراتزوري” تنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل فريق تورينو الرّتبة الـ 11 بِرصيد 39 نقطة.