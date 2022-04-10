-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إصابة بن ناصر

علي بهلولي
  • 289
  • 0
إصابة بن ناصر

يشكو اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إصابة عضلية، غيّبته سهرة الأحد عن مباراة فريقه ميلان آسي والمضيف نادي تورينو.

وانتهت هذه المواجهة بِنتيجة التعادل السلبي، ضمن إطار الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإيطالية.

وكان بن ناصر قد شارك أساسيا سهرة الإثنين الماضي، في مباراة البطولة الإيطالية، بين فريقه الميلان والزائر نادي بولونيا.

وبات إسماعيل بن ناصر وقد سقط في فخّ الإصابة، لِثالث مرّة في الموسم الحالي.

ويجمع ميلان آسي 68 نقطة في الصّدارة، متقدّما عن الوصيف نادي الإنتر بِفارق نقطتَين، لكن “النيراتزوري” تنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل فريق تورينو الرّتبة الـ 11 بِرصيد 39 نقطة.

مقالات ذات صلة
فيديو حول تعرض باكاري غاساما لاعتداء بالسودان يحدث جدلا

فيديو حول تعرض باكاري غاساما لاعتداء بالسودان يحدث جدلا

مدرب سبورتينغ لشبونة يطرد سليماني من التدريبات

مدرب سبورتينغ لشبونة يطرد سليماني من التدريبات

هكذا ردّت مؤسسة التلفزيون العمومي بِشأن مباراة “الخضر” والكاميرون

هكذا ردّت مؤسسة التلفزيون العمومي بِشأن مباراة “الخضر” والكاميرون

زرواطي لِرجال “الفاف”: ارحلوا!

زرواطي لِرجال “الفاف”: ارحلوا!

حلايمية وفريقه ينزلان إلى القسم الثاني

حلايمية وفريقه ينزلان إلى القسم الثاني

مستقبل جمال بلماضي يحبس أنفاس الشارع الكروي الجزائري

مستقبل جمال بلماضي يحبس أنفاس الشارع الكروي الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد