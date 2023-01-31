إصابة بن ناصر تقلق بيولي وأنصار ميلان قبل قمة الانتر

نتائج النادي الإيطالي تراجعت بشكل كبير

باتت مشاركة الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي مشكوكا فيها خلال داربي الغضب الأحد المقبل في الدوري الإيطالي أمام الغريم إنتر، بسبب إصابة يعاني منها في أوتار الركبة، ما أقلق المدير الفني للروسونيري، ستيفانو بيولي، وجماهير النادي، خاصة بعد تراجع نتائج ميلان في الفترة الأخيرة، وعلى وجه التحديد منذ عودة المنافسة بعد كأس العالم 2022، في وقت يبقى فيه بن ناصر النقطة المضيئة في ميلان.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن إسماعيل بن ناصر يعاني من إصابة منعته من التدرب بشكل طبيعي رفقة زملائه في الفريق خلال اليومين الماضيين، قبل أقل من أسبوع عن مواجهة الداربي أمام إنتر برسم الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، حيث أكد تقرير صحفي لشبكة “سكاي سبورت” بأن بن ناصر يعاني من إصابة على مستوى أوتار الركبة اليسرى، وسيتم تقييم حالته في اليومين المقبلين، من أجل تحديد مدى خطورة إصابته، ومعرفة مدة غيابه عن الملاعب، ما يجعل مشاركة النجم الجزائري في مباراة إنتر يوم الأحد المقبل محل شك، وسيزيد غياب بن ناصر عن تشكيلة فريقه من متاعب المدرب ستيفانو بيولي، الذي يعيش فترة صعبة، بسبب تراجع نتائج الفريق وتعرضه لسلسلة من النتائج السلبية، وصلت إلى 6 مباريات دون انتصار في جميع المسابقات، ولعل أبرزها الخسارة من إنتر في كأس السوبر الإيطالي ثم الهزيمة في مناسبتين أمام لازيو وساسولو في الكالتشيو (0-4 و2-5) على الترتيب.

إلى ذلك، خاض الدولي الجزائري هذا الموسم 19 مباراة في الدوري الإيطالي، وغاب عن مواجهة وحيدة كانت في الجولة الماضية أمام ساسولو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في حين وصلت مشاركاته في جميع المسابقات إلى 27 مواجهة كأحد أكثر لاعبي الفريق ظهورا هذا الموسم، وتراجع نادي ميلان (بطل الموسم الماضي) إلى المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإيطالي بسبب النتائج الأخيرة، بعدما كان يحتل وصافة الترتيب خلف المتصدر نابولي؛ إذ بات الروسونيري خارج دائرة الأربعة الأوائل، قبل صدام الديربي أمام إنتر الذي يحتل المركز الثاني ويتقدم بفارق نقطتين.