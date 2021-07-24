إصابة بوصوف

غادر اللاعب الجزائري إسحاق بوصوف أرضية الميدان، بعد إصابة تعرّض لها في مباراة فريقه لومال البلجيكي والمُنافس نادي فيتاس أرنهايم الهولندي، مساء السبت.

واضطرّ المهاجم بوصوف إلى الخروج في الدقيقة الـ 43، من عمر هذه المباراة الودّية التي لُعبت بِهولندا.

ولم تصدر إدارة نادي لومال البلجيكي لِحدّ كتابة هذه الأسطر، بيانا تُوضّح فيها نوعية إصابة اللاعب السابق لِوفاق سطيف، ومدّة العلاج والغياب عن المنافسة.

وفي الطرف المقابل، دخل المهاجم الجزائري الآخر أسامة درفلو إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، مُمثّلا لِألوان فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي.

وأنهى فريق لومال البلجيكي المباراة بِفوز (0-1)، بعد تمكّنه من هزّ شباك نادي فيتاس أرنهايم الهولندي في الدقيقة الـ 78.

تألّق بن ناصر

وفي مباراة ودّية أخرى أُقيمت فعّالياتها مساء السبت، فاز فريق ميلان آسي بِنتيجة عريضة (5-0) على نادي مودينا من بطولة إيطاليا للدرجة الثالثة.

وتألّق اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، بِصنع هدفَين لِفريقه ميلان آسي الإيطالي، وبِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 9 والـ 43.

وترك بن ناصر مكانه عند انطلاق الشوط الثاني، مع الإشارة إلى أن مدربَي الفريقَين جرّبا عدّة لاعبين مُستغلّين الطابع الودّي للمواجهة.