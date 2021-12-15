إصابة بونجاح.. بوقرة يُوضّح

سقط المهاجم الجزائري بغداد بونجاح مُجدّدا سهرة الأربعاء في مطبّ الإصابة، خلال مباراة المنتخب الوطني المحلّي والفريق القطري.

واضطرّ الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى استبدال بونجاح في الدقيقة الـ 68، بِزميله المدافع مهدي تاهرت.

وتعرّض بونجاح لِاعتداء خشن من قبل أحد لاعبي قطر، فشعر بِالآلام ولم يستطع إكمال المباراة، ثم غادر أرضية الميدان وهو يمشي بِصعوبة.

وقال مجيد بوقرة في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة عن إصابة لاعبه بونجاح: “مجرّد شدّ عضلي، لا يدعو إلى القلق”. ما يعني أنه لا خوف على “القنّاص” الجزائري، وبِإمكانه خوض النهائي العربي أمام تونس عصر السبت المقبل بِمدينة الخوور القطرية.

وقدّم بونجاح أداءً مقبولا نسبيا في الشوط الأوّل وبداية المرحلة الثانية، وكان بِإمكانه في بعض اللقطات هزّ الشباك القطرية.

وكان بونجاح قد عاد إلى صفوف محلّي “الخضر” في مواجهة قطر، بِرسم نصف نهائي منافسة كأس العرب. بعد إصابة أولى في الرّأس، أبعدته عن الشوط الثاني من عمر مباراة مصر في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، وأيضا عن مواجهة ربع النهائي أمام المغرب.