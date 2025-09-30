تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ثلاثة مستوطنين في عملية فدائية مزدوجة بالضفة المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية إن عملية مركبة تضمنت دهسا وإطلاق نار حصلت في مستوطنة غوتش عتصيون عند حاجز النفق بين القدس وبيت لحم، وأوقعت 3 إصابات.

ووُصفت حالة أحدهم، البالغ من العمر حوالي 18 عامًا، بأنها متوسطة حتى خطيرة، بينما وُصفت حالة الآخرين بأنها خفيفة حتى متوسطة.

وأضافت أن الشرطة سارعت إلى إغلاق شارع الأنفاق في جنوب الضفة الغربية، قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على منفذ العملية بعد إصابته في اشتباك.