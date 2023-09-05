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إصابة جيل بايدن بكوفيد-19 والبيت الأبيض يكشف وضعها الصحي

جواهر الشروق
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إصابة جيل بايدن بكوفيد-19 والبيت الأبيض يكشف وضعها الصحي

أعلن البيت الأبيض، عن إصابة السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن بكوفيد 19، كم كشفت مديرة اتصالاتها عن وضعها الصحي.

وقال البيت الأبيض، مساء الاثنين، إن الاختبارات أثبتت إصابة جيل بكوفيد-19 وإنها تعاني أعراضا خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن سلبية للفيروس.

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بفيروس كورونا في أوت من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في جويلية 2022.

في ذات السياق، قالت مديرة اتصالاتها إليزابيث ألكسندر في بيان: “هذا المساء، ثبتت إصابة السيدة الأولى بكوفيد-19… ستبقى في المنزل في ريهوبوث بيتش بديلاوير”. وعاد بايدن بمفرده من ديلاوير.

وقال البيت الأبيض: “بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لكوفيد-19، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد هذا المساء… جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية”.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تشخيص إصابة السيدة الأولى هو تذكير بأن فيروس كوفيد-19 لا يزال فيروسًا قويًا في البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، لاحظت سلطات الصحة العامة زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن العدد الإجمالي لا يزال منخفضا.

ولا يعتقد الخبراء أن الولايات المتحدة ستشهد موجة خطيرة من المرض مثل تلك التي حدثت خلال ذروة الوباء. في عامي 2020 و 2021.

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