-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إصابة حارس مرمى موريتانيا وخروجه من قائمة “الكان”

عمر سلامي
  • 97
  • 0
إصابة حارس مرمى موريتانيا وخروجه من قائمة “الكان”
أرشيف
المنتخب الموريتاني خلال حصة تدريبية

تعرض حارس مرمى منتخب موريتانيا، بابكر ديوب، لإصابة في الحصة التدريبية التي جرت صبيحة الجمعة، أبعدته من قائمة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، استدعاء حارس مرمى نواقشط، إمباكي إنجياي لقائمة المنتخب، لتعويض بوبكر ديوب.

وحسب الاتحاد الموريتاني فإن الحارس بابكر ديوب تعرض لتمزق على مستوى الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الموريتاني فإن الحارس المصاب بابكر ديوب سيتنقل مع بعثة المنتخب المتوجهة إلى تونس لإجراء تربصها، من أجل مباشرة العلاج.

ويتواجد منتخب موريتانيا في مجموعة “الخضر” في “الكان”، إلى جانب أنغولا وبوركينافاسو.

ويلتقي المنتخبان الجزاتري والموريتاني يوم 23 جانفي المقبل، في مباراة الجولة الثالثة من “كان” كوت ديفوار.

مقالات ذات صلة
قمة الإخوة الأعداء…  بين حلم اللقب ورد الاعتبار

قمة الإخوة الأعداء…  بين حلم اللقب ورد الاعتبار

إنهاء مهام حيمودي وإبعاد الحملاوي عن نشاط التحكيم

إنهاء مهام حيمودي وإبعاد الحملاوي عن نشاط التحكيم

منتخب غانا يُلغي التربّص والمباراة الودّية

منتخب غانا يُلغي التربّص والمباراة الودّية

تأخّر انطلاق مباراة تركية في السعودية بِسبب “أتاتورك”

تأخّر انطلاق مباراة تركية في السعودية بِسبب “أتاتورك”

قائمة لاعبي بلماضي لـ “كان” 2024

قائمة لاعبي بلماضي لـ “كان” 2024

بالفيديو.. أبو تريكة يوجه رسالة قوية لأهالي قطاع غزة

بالفيديو.. أبو تريكة يوجه رسالة قوية لأهالي قطاع غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد