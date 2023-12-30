إصابة حارس مرمى موريتانيا وخروجه من قائمة “الكان”

تعرض حارس مرمى منتخب موريتانيا، بابكر ديوب، لإصابة في الحصة التدريبية التي جرت صبيحة الجمعة، أبعدته من قائمة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، استدعاء حارس مرمى نواقشط، إمباكي إنجياي لقائمة المنتخب، لتعويض بوبكر ديوب.

وحسب الاتحاد الموريتاني فإن الحارس بابكر ديوب تعرض لتمزق على مستوى الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الموريتاني فإن الحارس المصاب بابكر ديوب سيتنقل مع بعثة المنتخب المتوجهة إلى تونس لإجراء تربصها، من أجل مباشرة العلاج.

ويتواجد منتخب موريتانيا في مجموعة “الخضر” في “الكان”، إلى جانب أنغولا وبوركينافاسو.

ويلتقي المنتخبان الجزاتري والموريتاني يوم 23 جانفي المقبل، في مباراة الجولة الثالثة من “كان” كوت ديفوار.