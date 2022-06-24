إصابة حامل حقيبة بوتين النووية برصاص مجهول تدخله في غيبوبة

أصيب العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الفدرالي الروسي والذي كان مسؤولا عن حمل الحقيبة النووية التي ترافق زعيم الكرملين بوتين، بطلقات نارية مجهولة، أدخلته إلى العناية المركزة.

وذكرت صحيفة ميرور (Mirror) البريطانية، الأربعاء، أن فاديم زيمين، العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أصيب بطلقات نارية مجهولة جعلته يصارع الموت.

وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على زيمين ملقى في بركة من الدماء، ومسدس من نوع (Izh-79-9TM) إلى جانبه، داخل مطبخ شقته في كراسنوغورسك بمنطقة موسكو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حادث إطلاق النار جاء في وقت كان يواجه فيه زيمين (53 عاما) تحقيقا جنائيا بتهمة تلقي رشوة بعد شغله منصبا رفيعا في دائرة الجمارك، بحسب تصريح مسؤول روسي.

وكان زيمين قد نفى من جانبه ارتكاب أي مخالفة قانونية، وبحسب الميرور البريطانية فإن المعني رقي إلى رتبة عقيد في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

وأبرزت أن دوره داخل جهاز المخابرات السوفياتية السابق “كي جي بي” (KGB) غير واضح، وتضم الحقيبة النووية جهاز إطلاق الصواريخ الروسية الإستراتيجية.