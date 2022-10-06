إصابة خطيرة للدولي الجزائري ميصالي

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري رفيق ميصالي لِإصابة خطيرة، ستُبعده عن الميادين لِمدّة طويلة.

وينشط لاعب الخطّ الخلفي رفيق ميصالي (19 سنة) في صفوف فريق الأواسط لِنادي تولوز الفرنسي.

ويشكو المدافع ميصالي آلام تمزّق في الأربطة الصليبية للرّكبة، يُجبره على إجراء عملية جراحية والعلاج والرّاحة لِفترة تُقدّر بِنحو 6 أشهر من الآن، المُرادفة حتى مطلع أفريل 2023.

وقالت إدارة نادي تولوز الفرنسي في بيان لها نشرته الخميس، إن اللاعب ميصالي سقط في فخّ الإصابة خلال حصّة تدريبية لِفريقها الكروي. وتمنّت له الشّفاء والعودة بِقوّة إلى المنافسات.

وكان الناخب الوطني الجزائري محمد لاسات قد وجّه الدّعوة إلى اللاعب رفيق ميصالي، لِخوض المقابلتَين الودّيتَين لِأواسط “الخضر” أمام السودان، في أواخر سبتمبر الماضي.