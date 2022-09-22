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رياضة

إصابة خطيرة لِأحد لاعبي اتحاد العاصمة

علي بهلولي
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إصابة خطيرة لِأحد لاعبي اتحاد العاصمة
ميصالة مرباح

تلقّى لاعب فريق اتحاد العاصمة ميصالة مرباح ضربة موجعة، بعد أن تعرّض لإصابة ستُبعده عن الميادين لِفترة طويلة.

ويُعاني متوسط الميدان ميصالة مرباح من تمزّق في الأربطة الصليبية للرّكبة، وسيُجري عملية جراحية في الأيّام القليلة المقبلة.

وسقط ميصالة مرباح في مطبّ الإصابة خلال مشاركته مع فريقه اتحاد العاصمة ضد المضيف هلال شلغوم العيد، مساء السبت الماضي، بِرسم منافسة البطولة الوطنية. كما جاء في بيان لِإدارة نادي “سوسطارة” نشرته، الخميس.

واضطرّ ميصالة مرباح إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 75 من عمر مواجهة شلغوم العيد، مُتأثّرا بِالإصابة.

وفي الطبّ الرّياضي، تتطلّب الإصابة بِتمزّق الأربطة الصليبية إجراء عملية جراحية، والرّكون إلى العلاج والرّاحة لِمدّة 6 أشهر. الفترة المُرادفة لِأواخر مارس المقبل بِالنسبة للاعب فريق الأحمر والأسود.

وخاض ميصالة مرباح كلّ لقاءات اتحاد العاصمة في بطولة الموسم الجديد، وعددها 4 مواجهات، وشارك في كلّ اللّقاءات أساسيا.

ويرتبط ابن بلدية تادمايت (ولاية تيزي وزو) – والبالغ من العمر 28 سنة – مع نادي اتحاد العاصمة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

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