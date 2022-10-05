إصابة ديلور وعودة بوداوي

عاد اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي إلى أجواء المنافسات، فيما سيغيب زميله أندي ديلور.

وأعلن التقني لوسيان فافر مدرب فريق نيس الفرنسي، الأربعاء، عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون مواجهة المضيف سلوفاكو التشيكي، وقد ضمّت متوسط الميدان بوداوي، نظير غياب المهاجم أندي ديلور.

وتُجرى المباراة مساء هذا الخميس، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان بوداوي غائبا عن الميادين منذ تعرّضه لِإصابة في تربّص المنتخب الوطني الجزائري منتصف سبتمبر الماضي، استعدادا للمقابلتَين الودّيتَين أمام غينيا كوناكري ونيجيريا.

وعن لاعب الخط الأمامي ديلور، قالت إدارة نادي نيس إن مهاجمها يشكو إصابة على مستوى الساق، دون أن تُوضّح مدّة الغياب. عِلما أن ديلور شارك سهرة السبت الماضي في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فريق الأحمر والأسود والمضيف نادي باريس سان جيرمان، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

وضمّت قائمة فريق نيس أيضا المدافع يوسف عطال والمهاجم بلال براهيمي، وحارس المرمى الجزائري المغترب تيدي بولهندي.