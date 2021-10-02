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رياضة

إصابة زروقي.. بين الحقيقة والخيال

سليم.ع
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إصابة زروقي.. بين الحقيقة والخيال
زروقي (في الأمام، من اليمين) يحتفل بِالفوز على فريق هيرنفين (صورة نادي تفينتي)

لم يكن اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مُصابا لِمدّة أسبوعَين، ثم عاد إلى المنافسات الرّسمية مساء الجمعة. كما روّجت له بعض وسائل الإعلام الجزائري في الأيّام القليلة الماضية.

وشارك متوسط الميدان زروقي أساسيا في كلّ مقابلات فريقه تفينتي إنشخيده الهولندي، منذ خوضه مع المنتخب الوطني الجزائري مباراة بوركينا فاسو، في الـ 7 من سبتمبر الحالي.

وبِصورة أدقّ، ومنذ مواجهة “الخضر” و”الخيول”، لعب زروقي أساسيا في 5 مقابلات بِرسم بطولة هولندا، ما بين الـ 11 من سبتمبر المُنصرم ومساء الجمعة الماضية.

ورُوِّج لِإصابة زروقي بُعَيْدَ مباراة فريق تفينتي إنشخيده والمضيف نادي هيرنفين، في الـ 26 من سبتمبر الحالي. والحقيقة أن التقني رون يانس مدرب فريق تفينتي إنشخيده أخرج لاعبَين في الدقيقة الـ 63: زروقي لِسبب تكتيكي (الإحتفاظ بِمكسب الفوز: 0-2)، والمدافع لوكا إيفيرينك بِداعي الإصابة. ولِسوء حظ هذا المدرب أن المنافس هيرنفين سجّل بعدها هدفَين وكاد يُعادل كفّة النتيجة، وربّما يقلب الطاولة على وجه تفينتي. في مباراة حسمها زملاء زروقي لِمصلحتهم بِانتصار نتيجته (2-3).

وتكرّر سيناريو إخراج زروقي في مواجهة المضيف نادي غرونينغن مساء الجمعة، لكن في الدقيقة الـ 86 (انتهت بِنتيجة التعادل 1-1).

واحتفل رامز زروقي مع زملائه عقب نهاية مباراة نادي هيرنفين، بِالفوز الثمين خارج القواعد (2-3). كما تُظهره الصورة المُدرجة أعلاه والرابط الإلكتروني المُرفق أدناه (القميص رقم “19”).

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التعليقات
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  • ahmed amine

    معلومات خاطئة زروقي لم يغيب ولو لمباراة واحدة من بداية المواسم لعب ثمان مباريات من اصل ثمانية كاساسي ولم يغيب اسبوعين كما تدعون بل لعب امام فريق الكمار وفريق هيرينفين وقبلهما اوترخت وفيتيس لا ادري من اين تاتوا بمعلوماتكم التي كلها غلط في غلط.

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