اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري السابق العربي هلال سوداني مساء الأحد، إلى مغادرة أرضية الميدان قبل نهاية المباراة. بِداعي الإصابة.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 54 من عمر مواجهة فريق ضمك والضيف نادي الفتح، بِرسم الجولة الـ 28 لِمنافسة البطولة السعودية.

وأظهرت صور التلفزيون المهاجم سوداني وقد نُقل على متن عربة للجهاز الطبي، ولفّ ضمادة حول رأسه.

ولم تُصدر إدارة نادي ضمك السعودي لِحدّ كتابة هذه الأسطر، بيانا عن نوعية إصابة سوداني، ومدى خطورتها من عدمها.

وعرفت هذه المباراة مشاركة الحارس مصطفى زغبة أساسيا مع فريقه ضمك، مثلما هو الشأن لِمتوسط الميدان سفيان بن دبكة في نادي الفتح.

وخسر فريق ضمك في هذه المباراة بِثلاثية نظيفة.

وسيعود زغبة وبن دبكة بعد هذه المباراة إلى الجزائر، حيث تنتظرهما مواجهتا “الخضر” أمام أوغندا وتنزانيا في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل، ضمن إطار أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.