إصابة صانعة محتوى مصرية بالعمى بسبب هذا الحادث

فقدت صانعة محتوى مصرية شهيرة بصرها بعدما أطلق مجهولون النار عليها أثناء سيرها بالسيارة مع خطيبها.

تصدّر اسم البلوجر سارة محمد مؤشرات البحث على موقع غوغل خلال الساعات الماضية بعد الحادث الذي تعرضت له.

وكشفت الضحية لوسائل إعلام مصرية أنها كانت مع خطيبها الذي كان يقود السيارة عندما حاولت سيارة أخرى أن توقفهما ولكنهما استمرا في السير في الطريق الصحراوي، وفق موقع “القاهرة 24”.

أضافت سارة أنها شاهدت مجهولين داخل السيارة التي اقتربت منهما، حيث تم إطلاق النار عليها ما تسبب في إصابتها على مستوى الرأس، بينما أصيب خطيبها بجروح طفيفة.

نقلت البلوجر الشهيرة إلى المستشفى وتبين أن إصابتهابالغة أدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر نتيجة تدمر أنسجة العينبسبب شظايا العيار الناري والزجاج المهشم الذي ارتطم بوجهها.

وعانت سارة من أزمة نفسية كبيرة بعد أن اكتشفت أنها أصيبت بالعمى، خاصة عندما لم تجد تضامنا من خطيبها الذي لم يسأل عليها.

وشهد الحادث حملة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي من المتابعين وصانعي المحتوى داعمين سارة محمد، ومطالبين بعودة حقها من المجرمين.

وجدير بالذكر أن البلوجر سارة محمد كانت تقدم محتوى خاصبالأزياء والموضة ومستحضرات التجميل ويتابعها عدد كبير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.