إصابة صيادين برصاص الاحتلال في قطاع غزة

أصيب صيادان شمال قطاع غزة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أطلقته بحرية الاحتلال الإسرائيلي صوبهما خلال عملهما في البحر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمال غزة.

وأسفر هذا الاعتداء عن إصابة الصيادين عاطف محمد بكر، ومحمود سائد بكر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى.

“وتتعمّد بحرية الاحتلال بشكل يومي ملاحقة الصيادين في القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام”، يقول المصدر ذاته.