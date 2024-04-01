إصابة ضابط للحماية المدنية بحروق في حادث احتراق شاحنة على الطريق السيّار شرق غرب (فيديو)

أدى حادث احتراق شاحنة لنقل الوقود على الطريق السيّار شرق غرب بين قسنطينة وسطيف يوم الأحد، إلى إصابة قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف، بحروق من الدرجة الثانية. أثناء تدخله لإخماد النيران المندلعة بالمركبة.

على إثر ذلك، قام وزير الداخلية إبراهيم مراد بالتنقل يوم الإثنين، إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة. للاطمئنان على الحالة الصحية لقائد الوحدة.

الحادث وقع صباح الأحد، عند الساعة 11:45، بعد انقلاب شاحنة ذات صهريج لنقل المحروقات، ما أسفر عن نشوب حريق بالمركبة.

وتسبّب الحادث بغلق الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولايتي سطيف وقسنطينة، على مستوى محوّل العلمة نحو قسنطينة.

وقالت مصالح الدرك الوطني إنها قامت بتحويل حركة المرور بمحوّل بلدية العلمة، عبر الطريق الوطني رقم 5، بعد أن تنقل عناصرها إلى مكان الحادث لتسهيل حركة المرور.

من جهتها، نفت شركة نفطال في بيان، أن تكون الشاحنة التي تعرّضت لهذا الحادث، تابعة لأسطولها أو لأسطول متعامليها.