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رياضة

إصابة قادري بعد 13 دقيقة فقط من انطلاق المباراة

علي بهلولي
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إصابة قادري بعد 13 دقيقة فقط من انطلاق المباراة

غادر اللاعب الجزائري عبد القهار قادري مساء السبت أرضية الميدان، بعد 13 دقيقة فقط من انطلاق مباراة فريقه كورتري والمضيف نادي ستاندار دو لياج.

وتُجرى المباراة في هذه اللحظات (مساء السبت)، ضمن إطار الجولة الـ 13 من عمر البطولة البلجيكية.

وسقط متوسط الميدان الهجومي قادري أرضا، وطلب من مدربه في فريق كورتري استبداله، بعد شعوره بِآلام الإصابة.

ولم تُصدر إدارة نادي كورتري لِحدّ كتابة هذه الأسطر أيّ بيان طبي، عن نوعية إصابة لاعبها قادري، ومدى خطورتها من عدمها.

وكان عبد القهار قادري قد تألّق مساء الأربعاء الماضي، وسجّل هدفا، وساهم في تأهّل فريقه كورتري في منافسة كأس بلجيكا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

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