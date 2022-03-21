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رياضة

إصابة لاعبَين من الكاميرون وسيغيبان عن مواجهتَي الجزائر

علي بهلولي
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إصابة لاعبَين من الكاميرون وسيغيبان عن مواجهتَي الجزائر
من اليمين: نغامالو- أنغيسا

سقط لاعبان دوليان كاميرونيان في فخّ الإصابة، وسيغيبان عن مواجهتَي الجزائر في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي.

وتُجرى هاتان المقابلتان بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: زامبو أنغيسا متوسط ميدان فريق نابولي الإيطالي، ومومو نغامالو مهاجم نادي يانغ بويز السويسري.

وقال اتحاد الكاميرون لكرة القدم في أحدث بيان له، إن الناخب الوطني ريغوبيرت سونغ استنجد بِاللاعب أرنو جوم، تعويضا لِزميله زامبو أنغيسا. لكن لم يذكر اسم بديل مومو نغامالو.

وكان التقني سونغ قد استدعى في الأيّام القليلة الماضية 27 لاعبا، تأهّبا لِخوض مواجهتَي الجزائر. يوجد بينهم أنغيسا ونغامالو.

ويرتدي متوسط الميدان أرنو جوم (32 سنة) زيّ نادي ليماسول القبرصي، وكان ضمن صفوف منتخب الكاميرون الذي أحرز كأس أمم إفريقيا 2017، لكنه لم يُشارك في نسخة 2022.

وبِخصوص زامبو أنغيسا (26 سنة) زميل فوزي غلام وآدم الوناس في نابولي الإيطالي، فقد لعب 6 مقابلات أساسيا في “كان” 2022، من أصل 7 مواجهات لِمنتخب الكاميرون.

أمّا مومو نغامالو (27 سنة)، فخاض 7 لقاءات في البطولة الإفريقية التي انْتُظمت داخل القواعد، بينها 6 لقاءات شارك فيها أساسيا. وقدّم تمريرتَين حاسمتَين.

وخلال مواجهتَي الجزائر والكاميرون عامَي 2016 و2017، بِرسم تصفيات كأس العالم 2018. شارك جوم أساسيا في لقاء الذهاب بِالبليدة، في حين غاب زميلاه أنغيسا ونغامالو. وفي لقاء العودة بِياوندي، شارك أنغيسا أساسيا، نظير غياب جوم ونغامالو.

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