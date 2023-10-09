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رياضة

إصابة لاعبَين من جزر الرّأس الأخضر وعدم خوضهما لِمواجهة الجزائر

علي بهلولي
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إصابة لاعبَين من جزر الرّأس الأخضر وعدم خوضهما لِمواجهة الجزائر
الأرشيف

قام النّاخب الوطني لِجزر الرّأس الأخضر بيدرو بريتو، الإثنين، بِإعفاء لاعبَين من خوض مواجهة الجزائر. وذلك بِداعي الإصابة.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من المدافع جواو كوريا، ومتوسّط الميدان كيفين بينا، استنادا إلى بيان لِاتحاد جزر الرّأس الأخضر لِكرة القدم، الذي أضاف أن اللاعبَين لن يخوضا مواجهتَي الجزائر وجزر القمر. عِلما أن وفد منتخب هذا البلد قدم إلى بلادنا، الأحد.

ويتقاطع جواو كوريا (27 سنة) وكيفين بينا (26 سنة) في نقطة كونهما لعبا مباراة دولية واحدة فقط، مع منتخب “القروش الزّرقاء”.

ويحترف جواو كوريا في البطولة البرتغالية، نظير الدوري الروسي لِزميله كيفين بينا.

وكان الجهاز الفني لِمنتخب جزر الرّأس الأخضر قد وجّه الدّعوة إلى 32 لاعبا، بِمَن فيهم المُصابَين المُشار إليهما أعلاه.

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