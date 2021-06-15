إصابة لاعبَين من محليي “الخضر” بِفيروس “كورونا”

غادر لاعبان دوليان جزائريان تربّص المنتخب الوطني المحلي، الثلاثاء، بعد ثبوت إصابتهما بِفيروس “كورونا”.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: توفيق موساوي حارس مرمى شباب بلوزداد، وحمزة موالي مدافع نادي البارادو.

جاء ذلك بعد خضوع محليي “الخضر” لِفحص الكشف عن فيروس “كورونا”.

ولِسدّ الثغرة، استنجد الناخب الوطني مجيد بوقرة بِكلّ من: أسامة يتيم حارس مرمى مولودية وهران، ونبيل عمارة مدافع مولودية الجزائر.

ويستعدّ المنتخب الوطني المحلي لِمواجهة نظيره الليبيري ودّيا مساء هذا الخميس، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.