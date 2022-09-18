إصابة لاعبَين نيجيريَين وغيابهما عن مواجهتَي الجزائر

طرأ جديد في بيت منتخب نيجيريا، عشية خوضه مواجهتَين ودّيتَين أمام الفريقَين الوطنيَين الجزائريَين لِفئتَي الأكابر والمحلّيين.

وبعد أن وجّه إليهما الدّعوة رفقة 23 زميلا لهما، اضطرّ الناخب الوطني النيجيري جوزي بيسيرو إلى الاستغناء عن اللاعبَين: ليون بالوغون مدافع فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، وهنري أونييكورو مهاجم نادي أدانا دمير سبور التركي.

وفسّر اتحاد الكرة النيجيري في أحدث تغريدة له عبر موقعه التواصل الاجتماعي “تويتر” القرار، بِسقوط اللاعبَين المذكورَين في مطبّ الإصابة.

وبِالمقابل، استنجد التقني البرتغالي بيسيرو بِكلّ من: فالونتين أوزورنوافور مدافع فريق شارلوروا البلجيكي، وإيمانويل دينيس مهاجم نادي نوتغهام فورست الإنجليزي.

ويحمل فالونتين أوزورنوافور (23 سنة) في جعبته مباراة دولية وحيدة مع منتخب نيجيريا، خاضها عام 2021. بينما شارك إيمانويل دينيس (24 سنة) في سبع مقابلات منذ عام 2019، وسجّل هدفا.

استدعاء 25 لاعبا

وجّه الناخب الوطني النيجيري جوزي بيسيرو، السبت، الدّعوة إلى 25 لاعبا تأهّبا لِخوض مواجهتَين ودّيتَين بِالجزائر.

واعتمد التقني البرتغالي جوزي بيسيرو على لاعبين ينشطون كلّهم خارج نيجيريا، أبرزهم ثلاثي الهجوم أحمد موسى وولفريد نديدي وكيليتشي إيهيناتشو، الذين سبقوا لهم أن لعبوا جنبا إلى جنب مع رياض محرز في نادي ليستر سيتي الإنجليزي (القائمة المُدرجة أدناه).

ويغيب عن منتخب نيجيريا هدّاف نادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهان، ومهاجم ريال سوسييداد الإسباني عمر صديق صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016، وذلك بِداعي الإصابة.

ويتبارى منتخب “النسور الممتازة” مع الفريق الوطني المحلّي، في لقاء تطبيقي بِمدرجات شاغرة، يحتضنه ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة في الـ 23 من سبتمبر الحالي. وبعد أربعة أيّام من ذلك، يُواجه النيجيرون المنتخب الوطني الجزائري للأكابر، بِميدان “ميلود هدفي” بِوهران.