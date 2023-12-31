إصابة لاعبَين وغيابهما عن مواجهة الجزائر

يغيب لاعبان من المنتخب المحلّي الطوغولي عن المواجهة الودّية أمام “الخضر”، بعد تعرّضهما لِإصابة في تدريبات أُقيمت فعّالياتها صباح الأحد.

وانْتُظم المران بِملعب “كيغي” بِالعاصمة الطوغولية لومي، فيما تمثّل اسما اللاعبَين في المهاجمَين: أكاكبو كوادجو وسافون دو سوزا.

ووفقا لِبيان نشره اتحاد الكرة الطوغولي، استنجد المدرب عبد القادر توري كوبادجا بِمهاجمَين محلّيَين، وهما: إيف تونغي وأتاما ألبان باكوباديا، لِتعويض زميلَيهما المُصابَين والغائبَين.

وانطلاقا من هذا الإثنين وإلى غاية موعد المباراة، سينتقل المنتخب المحلّي الطوغولي إلى ميدان آخر لِإجراء التدريبات.

ويحتضن ملعب “كيغي” مباراة محليي الطوغو و”محاربي الصّحراء”، الجمعة المقبلة على الساعة الرّابعة عصرا بِتوقيت العاصمة لومي، والخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بِالجزائر صباح الأحد، قال النّاخب الوطني جمال بلماضي إن هذه المباراة ستُقام فعّالياتها بِحضور الجمهور الطوغولي، حتّى يتعوّد زملاء المدافع ريان آيت نوري على ضغط أنصار المُنافس. أمّا المقابلة التحضيرية الأخيرة بِالمكان ذاته أمام البورندي، فستُجرى بعد أربعة أيّام من ذلك، بِمدرّجات شاغرة.