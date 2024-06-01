إصابة لاعب غيني وتعذّر مواجهته للجزائر

تعرّض لاعب غيني لِإصابة ولن يخوض مواجهة الجزائر المُبرمجة الخميس المقبل، كما أعلن اتحاد الكرة لِهذا البلد بعد ظهيرة السبت.

ويتعلّق الأمر بِاللاعب ريان دكوري (23 سنة) مدافع نادي ريد ستار الفرنسي، الذي يُعاني إصابة على مستوى الظهر، تُعيقه عن خوض مواجهة “الخضر”.

وكان دوكوري قد مثّل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، قبل أن يُغيّر الجنسية الرياضية في الفترة الأخيرة، ويلتحق بِمنتخب بلاده الأصلية غينيا كوناكري، استعدادا لِخوض مواجهتَين تصفويتَين موندياليتَين إحداهما أمام الجزائر.

فضلا عن ذلك، قال اتحاد الكرة الغيني إن المهاجم عثمان كامارا يُعاني بِدوره آلاما على مستوى عضلات البطن، لكن سيُجري صباح هذا الأحد فحصا طبّيا معمّقا، لِمعرفة مدى خطورة الإصابة من عدمها.

وينشط كامارا (22 سنة/ الصورة المُدرجة أدناه) في نادي أنوسي الفرنسي، وقد سبق له تمثيل ألوان منتخب غينيا كوناكري آمال، لكن لم يلعب لِفئة الأكابر.