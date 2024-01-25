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رياضة

إصابة لاعب منتخب مصر بارتجاج في المخ

عمر سلامي
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إصابة لاعب منتخب مصر بارتجاج في المخ
ح.م
إمام عاشور

تعرض لاعب المنتخب المصري إمام عاشور، لإصابة في الرأس خلال الحصة التدريبية، التي جرت أمسية الأربعاء.

وجاء في بيان للاتحاد المصري عبر منصة إكس على الإنترنت: “تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور”.

وأضاف الاتحاد المصري في بيانه: “أجرى اللاعب جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ وحالته الآن مستقرة وسوف يمكث اللاعب تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة”.

وبنسبة كبيرة فإن اللاعب إمام عاشور سيغيب عن المباراة المقبلة للمنتخب المصري.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث سيواجه هذا الأحد منتخب الكونغو الديمقراطية، بداية من الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر.

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