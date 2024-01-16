إصابة مجندة إسرائيلية عند الحدود المصرية.. ما القصة؟ (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن إصابة مجندة في المنطقة الحدودية مع مصر والتي شهدت جوان الماضي مقتل 3 إسرائيليين على يد شرطي مصري.

وقال أفيخاي أدرعي، متحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة)، حسب الجزيرة نت.

وأضاف أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

من جانبها، تحدثت القناة السابعة العبرية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر، فيما رجحت إذاعة جيش الاحتلال أن المشتبه فيهم كانوا يحاولون تهريب مخدرات للأراضي المحتلة.

في ذات السياق، نقلت حسابات فلسطينية على منصة “إكس” عن وسائل الإعلام العبرية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في الاشتباكات.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر أمني أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأضافت أن القوات المصرية ألقت القبض على 6 من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف لدى الاحتلال باسم معبر نيتسانا.

ووقع إطلاق النار بالقرب من معبر العوجة في نفس المنطقة التي شهدت في جوان الماضي عملية نفذها الشرطي المصري محمد صلاح وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وحينها ربط الجانب المصري الواقعة بمطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود.

يذكر أن معبر “العوجة – نيتسانا” يقع على بعد ما يزيد قليلا عن 40 كيلومترا إلى الجنوب من معبر رفح وهو المعبر الرئيسي بين مصر وقطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أصبح معبر رفح نقطة الدخول والخروج الرئيسية للإمدادات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى غزة.

ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش جزء كبير من المساعدات في معبر نيتسانا.