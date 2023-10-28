إصابة محيوس في البطولة السويسرية

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري أيمن محيوس مساء السبت لِإصابة، في مباراة رسمية لِفريقه إيفردون سبور السويسري.

واضطرّ المهاجم محيوس إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 39، من عمر مواجهة الضيف نادي فينترتور، تندرج ضمن إطار الجولة الـ 11 من عمر البطولة السويسرية. تاركا النتيجة تُشير إلى التعادل هدف لِمثله، وهي الحصيلة النهائية للقاء.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي إيفردون سبور أيّ بيان، تُوضّح فيه نوعية إصابة محيوس، ومدى خطورتها من عدمها.

ودخل مواطنه وزميله المدافع الدولي هيثم لوصيف إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 77.

وطرد الحكم مهاجم نادي إيفردون سبور كريستوفر لنغويي في الدقيقة الـ 69، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وأهدر رومان بويس لاعب الخطّ الأمامي لِفريق فينترتور، ركلة جزاء في الدقيقة الـ 80.

وبات فريق إيفردون سبور يملك 16 نقطة في المركز الـ 7، ويشغل نادي فينترتور الرّتبة الـ 5 بِالرّصيد ذاته. وهنا يتفوّق فريق فينترتور على ناديَي سيرفات وإيفردون سبور، استنادا إلى مقياسَي فارق الأهداف ثم أحسن الهجوم.