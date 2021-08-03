إصابة مدرب رائد البطولة الوطنية بِفيروس “كورونا”

تعرّض التقني الصربي زوران مانويلوفيتش مدرب فريق شباب بلوزداد، الثلاثاء، لِإصابة بِفيروس “كورونا”.

ومسّ الفيروس أيضا التقني كريم السباعي، المدرب المساعد لِفريق شباب بلوزداد، مُتصدّر ترتيب البطولة الوطنية.

ويخضع الثنائي زوران مانويلوفيتش وكريم السباعي حاليا، للحجر الصحي والعلاج. كما جاء في بيان لِإدارة نادي شباب بلوزداد.

وأسندت إدارة نادي شباب بلوزداد مهمّة التدريب المُؤقّت لِفريقها الكروي، إلى التقنيَين سليم سبع وإسحاق علي موسى، اللّذَين يُشرفان على أواسط نادي الأحمر والأبيض.

وتنتظر المدرب سليم سبع ومساعده إسحاق علي موسى رفقة فريقهما شباب بلوزداد، مباراة أمام المضيف فريق شبيبة الساورة، مساء الـ 9 من أوت الحالي. في إطار الجولة الـ 35 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.