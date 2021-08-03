-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إصابة مدرب رائد البطولة الوطنية بِفيروس “كورونا”

علي بهلولي
  • 154
  • 0
إصابة مدرب رائد البطولة الوطنية بِفيروس “كورونا”

تعرّض التقني الصربي زوران مانويلوفيتش مدرب فريق شباب بلوزداد، الثلاثاء، لِإصابة بِفيروس “كورونا”.

ومسّ الفيروس أيضا التقني كريم السباعي، المدرب المساعد لِفريق شباب بلوزداد، مُتصدّر ترتيب البطولة الوطنية.

ويخضع الثنائي زوران مانويلوفيتش وكريم السباعي حاليا، للحجر الصحي والعلاج. كما جاء في بيان لِإدارة نادي شباب بلوزداد.

وأسندت إدارة نادي شباب بلوزداد مهمّة التدريب المُؤقّت لِفريقها الكروي، إلى التقنيَين سليم سبع وإسحاق علي موسى، اللّذَين يُشرفان على أواسط نادي الأحمر والأبيض.

وتنتظر المدرب سليم سبع ومساعده إسحاق علي موسى رفقة فريقهما شباب بلوزداد، مباراة أمام المضيف فريق شبيبة الساورة، مساء الـ 9 من أوت الحالي. في إطار الجولة الـ 35 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

مقالات ذات صلة
حديث عن طيّ ملف غزال

حديث عن طيّ ملف غزال

غلام يعود بعد غياب دام 5 أشهر

غلام يعود بعد غياب دام 5 أشهر

المدرب تيريم يُوضّح قراره بِشأن فغولي

المدرب تيريم يُوضّح قراره بِشأن فغولي

“الفيفا” تُعاقب عيسى حياتو

“الفيفا” تُعاقب عيسى حياتو

“بن زية” مطلوب في ناديي قطر والدحيل

“بن زية” مطلوب في ناديي قطر والدحيل

آخر الحلول المُتاحة أمام الفقراء

آخر الحلول المُتاحة أمام الفقراء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد