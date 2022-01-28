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رياضة

إصابة مدرب رائد البطولة الوطنية بِفيروس “كورونا”

علي بهلولي
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إصابة مدرب رائد البطولة الوطنية بِفيروس “كورونا”

تعرّض التقني البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب فريق شباب بلوزداد، لِإصابة بِفيروس “كورونا”.

جاء ذلك بعد خضوع المدرب باكيتا للفحص الطبي، ووفقا لِبيان نشرته إدارة نادي شباب بلوزداد، الجمعة.

وفضلا عن المسؤول الفني الأوّل، أُصيب لاعب الخطّ الأمامي ماحي بن حمو بِدوره بِفيروس “كورونا”.

ويستعدّ فريق شباب بلوزداد لِمواجهة المضيف نجم مقرة، بعد ظهيرة هذا السبت. ضمن إطار الجولة الـ 16 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

ويتصدّر الشباب لائحة الترتيب بِرصيد 33 نقطة، متقدّما بِفارق 5 نقاط عن الوصيف فريق شبيبة الساورة. بينما يشغل نجم مقرة الرّتبة الـ 15 بِمجموع 13 نقطة.

وحصد شباب بلوزداد ثلاثة انتصارات متتالية، في آخر مقابلاته بِرسم البطولة الوطنية. بينما سجّل نجم مقرة نتائج متذبذبة.

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