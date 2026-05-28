إصابة ملكة جمال مصر بشلل لهذا السبب!

أصيبت الفنانة، وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله بشلل نصفي جراء مضاعفات ورم خطير في المخ، وفقا لما صرحت به، اليوم الخميس، لموقع القاهرة 24.

وأكدت إنجي عبد الله أنها أنهت مؤخرا رحلة علاجية قاسية استمرت لمدة 4 أشهر، خضعت خلالها لجرعات مكثفة وعالية من الكيماوي “الحبوب” والكورتيزون.

وأوضحت أن هذا البروتوكول العلاجي تسبب لها في البداية بضعف شديد في الجانب الأيمن من جسدها، ثم تزايد تدريجيا مع استمرار العلاج حتى تحول في النهاية إلى شلل نصفي كامل.

وطالبت الجميع بالدعاء لها لتجاوز هذه المحنة الصعبة، التي تعود جذورها إلى معاناتها مع ورم حميد لكنه يقع في منطقة بالغة الخطورة وهي “جذع المخ”، مما يجعله مؤثرا بشكل مباشر وكبير على وظائفها الحيوية وحياتها اليومية.

ورغم أنها خاضت رحلة علاج صعبة عام 2019 وتلقت حينها الجلسات المسموح بها من الإشعاع والكيماوي، إلا أنها فوجئت قبل نحو 6 أشهر بعودة المرض وأعراضه بشكل أشد قسوة.

وتمثلت الأعراض في فقدان كامل للإحساس بالجانب الأيمن، وصعوبة بالغة في البلع، بالإضافة إلى آلام حادة تشبه الصعقات الكهربائية بمجرد القيام بأي حركة بسيطة.

وأوضحت أن معظم الأطباء في داخل مصر وخارجها رفضوا الإشراف على حالتها نظرا لخطورة موقع الورم، واستنفادها للجرعات الطبية المقررة قانونا وطبيا.

وأشارت إلى أن المستشفى الذي كانت تتابع فيه طلب منها التوقيع على إقرار رسمي بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات قد تحدث لها في حال الإصرار على استكمال العلاج، وهو ما دفعها للتراجع في نهاية المطاف.

يذكر أن إنجي عبد الله عارضة أزياء وممثلة مصرية، وُلدت في 23 جويلية 1977، وتزوجت عام 2015 من القائم بأعمال سفارة تركيا بالقاهرة ألبر بوسوتر”، وبدأت مسيرتها بفيلم “بدر” عام 2001 بعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر عام 1999.

شاركت في 12 عملا فنيا، وكان فيلم "حسن دليفري" عام 2016 آخر أعمالها السينمائية.

من أعمالها التليفزيونية، مسلسلات “ألوان الطيف، وشطرنج، وتماسيح النيل، ومدرسة الأحلام، والنار والطين، واختفاء سعيد مهران، وامرأة فوق العادة، وساعة عصاري”.